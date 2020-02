Esterwegen. Zweimal Gold und sechsmal Silber in Verbindung mit Ehrenurkunden hat der SV Esterwegen (SVE) auf seiner traditionellen „Rot-Weißen Nacht“ an verdiente Sportler verliehen. Die Ballnacht im Vereinslokal Jan Heyen war einmal mehr ausverkauft.

