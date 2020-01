Esterwegen. Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Esterwegen haben sich die zwei maskierten Täter mit der Kasseneinlage samt Tageseinnahmen aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich die Tat am Samstag gegen 21.45 Uhr in der Tankstelle an der Straße "An der Kirche". Sie liegt mitten im Ortskern der Nordhümmling-Gemeinde. Den Angaben zufolge betraten die zwei männlichen Täter maskiert und dunkel gekleidet kurz vor Geschäftsschluss die Tankstelle. Sie bedrohten den Angestellten und dessen Freundin mit einer Schusswaffe und einem Messer und forderten Bargeld. Die Räuber nahmen die Kasseneinlage aus dem Verkaufstresen mitsamt den Tageseinnahmen mit und entkamen durch die hinteren Räume des Tankstellengebäudes unerkannt. Laut Polizei flüchteten sie mit einem dunklen Pkw über die Poststraße in unbekannte Richtung. Die beiden Opfer blieben unverletzt.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzten.

Bei dem Überfall auf die Tankstelle in Esterwegen handelt es sich um den ersten Vorfall dieser Art im nördlichen Emsland in diesem Jahr. Ende 2019 konnte die Polizei einen Tatverdächtigen nach einer Serie von Überfällen auf die Tankstelle im benachbarten Surwolder Ortsteil Börgerwald aufklären. Die Tankstelle war innerhalb eines Jahres viermal überfallen worden. Der Betreiber hatte daraufhin die Öffnungszeiten eingeschränkt. In allen vier Fällen hatte der Täter die jeweilige Kassiererin mit einem Messer oder einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld verlangt.

Kurz vor Weihnachten wurde der mutmaßliche Serienräuber, ein 35 Jahre alter Mann, gefasst. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ das Amtsgericht Papenburg Haftbefehl gegen ihn.