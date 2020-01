Mit mehr als zwei Promille in Esterwegen am Steuer eines Autos CC-Editor öffnen

Einen Autofahrer mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in Esterwegen am Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Symbolfoto: dpa/Peter Gercke

Esterwegen. Die Polizei hat am Montag in Esterwegen einen Autofahrer mit 2,07 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war schon am Tag zuvor betrunken am Steuer.