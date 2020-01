Börgermoor. Der Schützenverein Börgermoor wird seinen Schützenkönig ab sofort geschlechtsübergreifend ermitteln. Mit einem einstimmigen Votum sprachen sich die Mitglieder für eine Änderung der Geschäftsordnung aus und machten damit den Weg für diesen historischen Schritt frei.

