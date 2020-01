Breddenberg. Mit dem plattdeutschen Theaterstück „Twee Börgermester för een Hallelujah“ möchte die Theatergruppe Breddenberg-Heidbrücken in den nächsten Wochen begeistern. Premiere ist am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

