Esterweger Schüler spenden 4000 Euro an Kinderhospiz

Den symbolischen Scheck überreichte Lisa Burlager an Sabine Dirkes. Foto: Oberschule

Esterwegen. Die Oberschule Esterwegen hat eine Spende in Höhe von 4000 Euro an den Kinderhospiz-Stützpunkt Löwenherz in Lingen überreicht.