Während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr bleibt die B 401 zwischen Surwold und Bockhorst voll gesperrt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Surwold. Auf der Bundesstraße 401 zwischen den Anschlussstellen Surwold und Bockhorst ist am Morgen ein mit Schweinen beladener Lkw-Anhänger in Brand geraten. Mehrere Tiere verendeten. Die Straße ist derzeit in beiden Richtungen voll gesperrt.