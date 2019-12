Amt übergeben: (von links) Hermann Willenborg, Rainer Marsmann, Gerwin Kuhlmann und Christoph Hüntelmann. Foto: Moormann

Esterwegen. Das Amt des allgemeinen Vertreters des Esterweger Gemeindedirektors Christoph Hüntelmann ist wieder in festen Händen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Ersten Samtgemeinderat Gerwin Kuhlmann einstimmig in das Amt gewählt.