Surwold. Bei stehendem Applaus ist Reinhold Mescher in der Generalversammlung des Yachtclubs Surwold hoch dekoriert worden. Kreissportbund-Vize Hermann Wilkens überreichte dem Urgestein die goldene Ehrennadel mit Brillanten, die höchste Auszeichnung des emsländischen Sportverbandes.

