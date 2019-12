Börgermoor. In der Grund- und Oberschule Börgermoor gibt es Bestrebungen, die Organisationsform der Ganztagsschule zu ändern. Einen entsprechenden Antrag hat der Nordhümmlinger Samtgemeinderat jedoch zurückgestellt, da es noch Klärungsbedarf gibt.

