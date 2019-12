Surwold. Die freie Klaus-Albers-Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold-Börgerwald ist erneut überfallen worden. Erst Anfang November hatte der Betreiber der Tankstelle nach einer Serie von Raubüberfällen die Öffnungszeiten auf 21 Uhr reduziert. Und genau zu dieser Uhrzeit am Sonntagabend schlug ein Täter zu.

Der bislang unbekannte Mann bedrohte die 18 Jahre alte Angestellte der Tankstelle am Sonntag um 21.05 Uhr mit einer Waffe, als diese zum Ladenschluss die Tankstelle abschließen wollte, teilte die Polizei am Montag mit. Sie sei vom Täter aufgefordert worden, mit ihm wieder in den Verkaufsraum zu gehen. Dort forderte der Unbekannte die Frau auf, ihm die Tageseinnahmen der Tankstelle aushändigen. Dem kam die Angestellte auch nach, auf Nachfrage bei der Polizei heißt es, der Mann erbeutete mehrere Hundert Euro. Danach schloss der Täter die junge Frau in einen Raum ein und flüchtete.

Der Täter soll der Polizei zufolge etwa 40 Jahre alt sein und etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine dunkle Jacke, blaue Turnschuhe, eine blaue Hose sowie eine dunkle Cappy. Zudem soll er den Beamten zufolge mit osteuropäischer Akzent gesprochen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Vorgehensweise immer gleich

Es ist der inzwischen vierte bewaffnete Überfall auf die Tankstelle innerhalb von zwölf Monaten. Der bisher letzte Überfall ereignete sich am späten Abend des 17. Oktober. An diesem Tag betrat ein maskierter Mann gegen 22 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die damals ebenfalls 18 Jahre alte Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er einen dreistelligen Betrag erhalten hatte, verstaute er das Geld und flüchtete in Richtung des benachbarten Supermarktes. Auch im Januar 2019 betrat ein Mann gegen 22 Uhr die Tankstelle und erbeutete Bargeld. Im Dezember 2018 bedrohte ein Mann gegen 21.55 Uhr mit einem Messer die Angestellte und erbeutete mehrere Hundert Euro.

Anfang November entschied der Betreiber der Tankstelle, die Öffnungszeiten von 22 auf 21 Uhr zu reduzieren. Als Grund nannte der stellvertretende Geschäftsführer Michael Kossen die Orientierung an den Öffnungszeiten des Supermarktes in der Nachbarschaft. "Solange der geöffnet hat, ist hier noch Betrieb und Bewegung. Ab 21.30 Uhr wird es deutlich ruhiger", sagte Kossen damals im Gespräch mit unserer Redaktion. Sonntags hat der Supermarkt indes nicht geöffnet. Ein Wachdienst ist Kossens zufolge nicht realisierbar, daher sei der Entschluss gereift, die Öffnungszeiten zu verkürzen.