Surwold. Rund 250.000 Euro möchte die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Surwold in einen Hallen- und Schleppenbau investieren. Wie die Neubauten ab 2020 genutzt werden sollen, verriet Geschäftsführer Hannes Stubbe auf der Generalversammlung der Genossenschaft.

Auf circa 550 Quadratmetern sollen in dem Hallenanbau, der an die bereits 2010 errichtete Bestandshalle anschließen wird, die Artikel für Haus- und Gartenmarkt vorgelagert sowie sämtliche Artikel des Landhandelbedarfs untergebracht werden, so Stubbe. Der Schleppenneubau solle hingegen der Unterbringung von maschinellem Gerät dienen. Wie Stubbe mitteilte, ist der Baubeginn für März nächsten Jahres geplant, mit der Fertigstellung wird im Herbst gerechnet.



Zufriedenstellende Zahlen

In seinem Jahresabschlussbericht teilte Stubbe den Anwesenden mit, dass der Warenumschlag im Jahr 2018 bei 37,18 Millionen Tonnen gelegen habe. Im Vergleich zu den 39,63 Millionen Tonnen aus dem Jahr 2017 stelle dies einen Rückgang um 6,2 Prozent dar. Bei den Umsatzerlösen im Jahr 2018 komme die RWG nach Angaben des Geschäftsführers auf 10,73 Millionen Euro. Im Vorjahr hätten die Erlöse bei 10,98 Millionen Euro gelegen; ein Rückgang von 2,2 Prozent. Insgesamt habe die Genossenschaft jedoch einen Finanzüberschuss von über 73.600 Euro zu verzeichnen, berichtete Stubbe und zeigte sich mit den Zahlen durchaus zufrieden. Die Überschüsse sollen nach Beschluss der Versammlung unter anderem in die gesetzliche und betriebliche Rücklage fließen.

Ehrung und Wiederwahl

Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte die RWG Frank Brake. Ihm überreichten die Verantwortlichen die silberne Ehrennadel sowie eine Ehrenurkunde. Axel Schwengels, Verbandsdirektor des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems, lobte Brake für sein langjähriges Engagement. "Mitarbeiter wie Sie sind eine tragende Säule einer Genossenschaft", betonte er.

Außerdem auf der Tagesordnung standen Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat. Dabei durfte sich Hannes Kreuzjans über seine einstimmige Wiederwahl zum stellvertretenden Vorsitzenden freuen. Auch Erwin Grote wurde ohne Gegenstimmen in seinem Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrates bestätigt.

Steigende Exportmöglichkeiten

Abschließend hörten die Genossenschaftler zwei Vorträge zur Entwicklung des Getreide- und Viehmarktes. Die Referenten Anne Hartkamp, Vertriebsleiter der AGRAVIS Mischfutter Emsland GmbH, und Bernd Terhalle, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsvieh Hümmling, berichteten von den Preisentwicklungen in ihren jeweiligen Branchen. Dabei zeigten Sie sich auch in Anbetracht der drohenden Afrikanischen Schweinepest relativ gelassen. Durch die im asiatischen Raum bereits ausgebrochene Schweinepest gebe es sogar gesteigerte Exportmöglichkeiten für deutsche Schweinefleisch-Erzeuger, teilte Terhalle mit. Dennoch empfahl er auch hierzulande eine gute und sorgfältige Bestallung der Tiere.