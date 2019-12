Esterwegen. Durch einen Mülltonnenbrand an der Hauptstraße, der auch einen Schaltkasten in Mitleidenschaft gezogen hat, ist die Straßenbeleuchtung im nahezu ganzen Gemeindegebiet Esterwegen ausgefallen. Die Gemeinde hofft, den Schaden bis Mittwochabend repariert zu haben.

