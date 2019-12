Surwold. Schon seit Beginn des Jahres gibt es in der Gemeinde Surwold Probleme mit Vandalismus. Seither haben ein oder mehrere vermeintliche Täter in mindestens 21 Fällen Scheiben am Rathaus und an einer Bushaltestelle eingeworfen. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Eine im Oktober eingeleitete Fahndung nach dem Mann war erfolglos geblieben, wie die Polizei mitteilt. Hinweise zu der Person, die auf einem von einer Überwachungskamera gemachten Bild zu sehen ist, würden aber auch weiterhin unter der Rufnummer 05952 93450 von der Polizei Sögel entgegengenommen. Da der oder die Täter die Serie in unverminderter Intensität fortgesetzt hätten, fahnde die Polizei erneut mit dem Foto, so die Beamten. Denn es hat in den vergangenen Wochen sechs weitere Fälle von Sachbeschädigungen gegeben, drei am Surwolder Rathaus und drei an der Bushaltestelle am Pastorenweg.

Dies bestätigte auch Bürgermeisterin Andrea Schmidt auf der jüngsten Ratssitzung in Surwold am Freitagabend. Drei Fensterscheiben am Rathaus wurden in den Abendstunden des 11., 13. und 21. Novembers mit Steinen eingeworfen. Der Täter beschränke sich dabei immer auf die Fenster an der Nordseite des Gebäudes, teilte Schmidt weiter mit. Auch ein extra installierter Bewegungsmelder mit Scheinwerfer sowie eine Überwachungskamera hielten die Täter dabei nicht von ihren Vorhaben ab, meinte die Bürgermeisterin. Die Beschädigungen seien immer gegen 22 Uhr abends passiert.

In einem Zeitraum von fünf Wochen waren bereits im Februar und März laut Schmidt insgesamt fünf der zehn Glasscheiben der Bushaltestelle an der Hauptstraße gegenüber des Netto-Marktes in Börgermoor eingeschlagen worden. Auch in der vergangenen Woche hätten Unbekannte an drei Abenden in Folge die erst im September erneuerten Scheiben an der Bushaltestelle wieder eingeworfen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstagabend wurden sie zerstört. Schmidt geht davon aus, dass es die selben Personen sind, die an der Bushaltestelle und auch am Rathaus in Unwesen treiben. Auch sei nicht klar, ob es sich um eine oder mehrere Personen handele.

Neben Börgermoor gibt es auch im Ortsteil Börgerwald weiter Probleme. Die Person, die seit fast zwei Jahren Nägel auf Straßen verteilt, ist nach wie vor aktiv. Wie Schmidt im Rat mitteilte, hätten sich auch hier wieder einige Vorfälle ereignet. In der Straße Heuweg hätte es wieder vermehrt Schäden an Auto-, Fahrrad- und Mofareifen gegeben. Nach wie vor stehen 3000 Euro für Hinweise bereit, die zum Täter oder der Täterin führen, sagt Schmidt. Etwa 40 Mal ist es seit Beginn des Jahres 2018 in Börgerwald an den Straßen Musebergweg, Im Timpen, Bergstraße, Heuweg oder auch der Straße Am Friedhof zu den Vorfällen gekommen. Auch hier nimmt die Polizei Hinweise entgegen.