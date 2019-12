Esterwegen. Die Feuerwehr aus Esterwegen ist in der Nacht zu Montag zu einem Mülltonnenbrand in die Hauptstraße alarmiert worden.

Aus noch ungeklärter Ursache war dort eine Papiertonne in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine weitere Tonne in Mitleidenschaft gezogen. Auch an einem Stromkasten sowie an der Gebäudewand entstanden leichte Schäden. Diese werden auf mehrere hundert Euro beziffert.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955/1211 entgegen.