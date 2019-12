Esterwegen. Bei bestem Glühwein-Wetter eröffnete Bürgermeister Hermann Willenborg am Samstagabend zum 17. Mal den traditionellen Nikolausmarkt auf dem Dorfplatz in Esterwegen. Bei winterlichen Temperaturen zog es zahlreiche Besucher zum vorweihnachtlichen Budenzauber zu einem Gläschen Glühwein an die Lagerfeuer.

