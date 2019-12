Surwold. Kulinarische Genüsse, gemütliches Beisammensein, Gesang und Tanz, Handgearbeitetes und eine Verlosung waren Bestandteile des 33. Weihnachtsmarktes in Surwold.

Die vom Handel- und Gewerbeverein zusammen mit der Gemeinde und dem örtlichen Heimatverein organisierte Veranstaltung auf dem Festplatz beim Kommunikationszentrum Alter Bauhof zog viele Besucher an. Ein musikalisches Rahmenprogramm stimmte auf die Adventszeit ein. Die Stände lockten mit Weihnachtsgebäck und Leckereien, die Kleinen konnten in einem Kinderkarussell ihre Runden drehen. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt am Samstag mit einem Adventsgottesdienst.

Der SV Surwold und der HGV führten eine Weihnachtsverlosung durch, der Nikolaus beschenkte die Kinder, die Blaskapelle Börgerwald spielte Weihnachtslieder und der Pfarrgemeinderat und der Förderverein Schule und Kindergarten Börgermoor richteten ein Kaffee- und Kuchenbuffet aus.