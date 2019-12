Surwold. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer ist am späten Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Landesstraße (L) 51 zwischen Surwold und Börger ums Leben gekommen.

