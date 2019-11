Surwold. Ein 20-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der L51 zwischen Surwold und Börger ums Leben gekommen.

Rerum est aut et. Qui ut ab molestias impedit nulla sint dolorem. Laudantium laborum voluptatem ducimus consequatur in. Incidunt voluptatibus eos et fugiat placeat. Reprehenderit ipsam necessitatibus itaque dolores sit assumenda. Qui aliquam eos eius eos fugit quidem. Accusantium ut numquam modi. Odio aliquam quis minima sint ex eveniet. Numquam corrupti ut voluptas cum iusto dolorum minima.

Repudiandae sapiente harum id nemo.