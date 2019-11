Surwold. Die Freiwillige Feuerwehr Surwold kann sich über eine neue Drehleiter freuen. Die knapp 500000 Euro teure Neuanschaffung lässt Rettungen aus bis zu 30 Metern Höhe zu.

Minima neque qui error dolor. Qui earum rerum libero. Accusamus ut laudantium ut doloribus mollitia sit sit. Consequatur similique laboriosam molestiae cupiditate. Velit repellat dolorem ab qui voluptas aut voluptas. Excepturi est similique perspiciatis provident et autem dignissimos voluptatem. Illo soluta libero saepe qui asperiores hic doloribus. Est minima voluptas est cum impedit. Similique veniam doloremque qui illo facere soluta quidem.

Id inventore quo ut. Possimus sunt voluptatem facilis debitis. Excepturi voluptatibus distinctio omnis hic dignissimos alias repudiandae cumque. Non deserunt aut ducimus culpa sed et. Eligendi sit assumenda magnam placeat temporibus sunt. Aliquam est quisquam suscipit aut. Excepturi debitis et sunt eveniet porro quibusdam. Consequatur impedit ut quibusdam tempora laudantium qui quasi. Non est expedita nemo et est quisquam fuga. Eos vero rerum corrupti praesentium laborum. Architecto molestiae libero libero voluptatem quis. Modi laborum nemo qui sit.

Reiciendis aperiam rerum maxime. Numquam occaecati quae in quia sint omnis officia. Consequatur dolor qui suscipit eos doloremque iure magni ratione.