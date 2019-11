Esterwegen. Es müssen neue Wege gefunden werden, um besonders bei der Jugend die Erinnerung die nationalsozialistischen Verbrechen zu erhalten. Das betonte Dietmar Nietan, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, bei seinem Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen.

Nietan lobte die Teilnahme der Gedenkstätte am „Jugend erinnert“-Programm der Bundesregierung. Bislang sei das Gespräch mit Zeitzeugen die beeindruckendste Form der Erinnerungsarbeit für Jugendliche gewesen, erklärte Nietan. Nun schreibt er jedoch Einrichtungen wie der Gedenkstätte Esterwegen eine immer größer werdende Rolle in der Erinnerungskultur zu und hebt dabei vor allem die Authentizität dieser Orte hervor.

„Es wird umso wichtiger, da die Zeitzeugen jetzt alle sterben“, brachte der Bundestagsabgeordnete die Problematik auf den Punkt. Man habe nun die Aufgabe, neue Wege zu finden, die Erinnerungskultur für Jugendliche aufrechtzuerhalten. „Es darf nie einen Schlussstrich geben. Die Erinnerung darf nie verblassen“, mahnte Nietan.

Andrea Kalthofen, Geschäftsführerin der Stiftung Gedenkstätte Esterwegen, stimmte ihm zu. „So ein Ort ist selber ein Zeitzeuge“, erklärte sie und berichtete von eigenen Erlebnissen mit Jugendlichen, die in der Gedenkstätte geforscht hätten. So habe sie einige junge Menschen bei der Ausgrabung von Stacheldraht, der die Internierten an einer unterirdischen Flucht aus dem Lager habe hindern sollen, geradezu betroffen erlebt, erinnert sich Kaltofen.



Schon vor zwei Jahren habe sich Nietan in einem persönlichen Gespräch sehr interessiert an den geschichtlichen Verbindungen zwischen Polen und dem Emsland gezeigt, erklärte Anno Immenga, SPD-Ratsherr aus Sögel. In diesem Zusammenhang habe er den Besuch der Gedenkstätte, an dem neben ihm selbst und Nietan auch andere interessierte SPD-Mitglieder teilnahmen, auf den Weg gebracht, berichtet Immenga.

Zum Abschluss der Veranstaltung fand Immenga lobende Worte. „Für mich war es heute Neuland und ich habe ganz viele neue Sachen erfahren“, erklärte er. Auch Nietan blickte positiv auf die Führung zurück. In Anbetracht seiner Funktion als Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft lag sein Fokus auch auf den Kriegsgefangenen im Lager Oberlangen. Die dort internierten polnischen Soldaten des Warschauer Aufstands damals durch polnische Soldaten befreit worden. „Es war sehr beeindruckend“, resümierte er.