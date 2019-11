Esterwegen. Erste Kontakte knüpfen und über Ausbildung oder Studium informieren: Etwa 150 Schüler haben diese Möglichkeit auf der ersten Azubi-Börse der Oberschule Esterwegen genutzt.

Die Schüler der Jahrgangsstufen acht bis zehn hatten die Möglichkeit, sich bei 19 regionalen Unternehmen über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Praktika zu informieren und erste Kontakte mit den Firmen zu knüpfen. Auf der Messe vertreten waren unter anderem die Firma Krone, die Meyer Werft, die Sparkasse und die VGH.

Mit Laufzettel unterwegs

Nach Worten von Lehrerin Anne Peters kann es für junge Leute ganz schön schwer sein, mit den Vertretern der Firmen ins Gespräch zu kommen. Aus diesem Grund bekamen die Schüler Laufzettel, auf denen Fragen vorgeschlagen wurden, mit denen sie ein Gespräch starten können. Auf den Zetteln schrieben die Schüler auch nieder, für welche Berufe sie sich interessieren und mit welchen Unternehmen sie sich unterhalten haben.

Das sei vor allem für die Nachbereitung der Jobbörse im Wirtschaftsunterricht wichtig, so Peters. Während die Schüler der achten Klasse noch in der "Findungsphase" stecken würden und sich beispielsweise über die Anforderungen eines bestimmten Berufs informieren, würden die Neuntklässler sich schon genauer informieren, welchen Beruf man wo ausüben kann. Außerdem absolvierten die Schüler in der neunten Klasse auch ein Praktikum, das zur Berufsorientierung diene. Die Zehntklässler seien schon in der "Festlegungsphase", schreiben Bewerbungen und absolvieren Bewerbungstraining.

So fanden die Schüler die Azubi-Börse

Von den Schülern wurde das Angebot auf der Messe unterschiedlich angenommen. Eine Schülerin aus der achten Klasse, dessen Interesse sich eigentlich in Richtung einer Ausbildung zur Erzieherin richtet, informierte sich bei der Zahnärztekammer Niedersachsen über eine Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten, „um einfach mal zu gucken und einen Einblick zu bekommen“.

„Das Büro ist gar nichts für mich“, wusste indes eine Schülerin aus der neunten Klasse genau. Sie informierte sich über eine Ausbildung zu Landschaftsgärtnerin. Zwei Schülerinnen aus der zehnten Klasse informierten sich über die Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, obwohl sie später Frisörin und Arzthelferin werden wollen. Für diese Berufe gab es auf der Messe jedoch kein Angebot. „Aber wir können uns ja noch woanders informieren“, merkten sie an.

Interaktive Informationsbeschaffung mit VR-Brillen

Doch die Schüler hatten bei der Informationsbeschaffung nicht nur die Möglichkeit, mit den Betrieben zu reden. Für die Jobbörse lieh die Schule sogenannte VR-Brillen und Kopfhörer aus. In die VR-Brillen wurde ein Handy gesteckt, auf denen Bilder von Arbeitsplätzen unterschiedlicher Berufe zu sehen waren. Drehte man sich mit aufgesetzter Brille nach rechts oder links, schwenkte das Bild mit. Außerdem bot sich den Schülern die Möglichkeit, mit den VR-Brillen kurze Videos zu schauen, auf der die Berufe vorgestellt wurden.