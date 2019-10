Esterwegen. Im Jubiläumsjahr des SV Esterwegen hat es einen Teilnehmerrekord beim SVE-Tennis-Camp gegeben.

„Die hervorragende Jugendarbeit unserer Abteilung spiegelt sich in der enormen Teilnehmerzahl des diesjährigen Tenniscamps wieder“ resümierte Vereinschef Georg Grewe zufrieden. Rund 50 Kinder hatten am SVE-Tennis-Camp auf dem Gelände der Tennisanlage in Esterwegen teilgenommen.



Unter Leitung von Jugendwart Holger Vogel und Stefan Lücking konnten sich die Kinder in verschiedenen Wettkampfspielen messen und Trainingseinheiten auf dem Tennisplatz absolvieren. Abends klang der Tag am Lagerfeuer aus. Nach einem gemeinsamen Frühstück am nächsten Morgen folgten weitere Trainingseinheiten, bevor die Tennistalente von ihren Eltern abgeholt wurden. „Wir sind stolz auf unseren motivierten und talentierten Nachwuchs, der uns in den nächsten Jahren viel Freude bereiten wird“, so Jugendwart Vogel. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des SV E wurde die komplette Jugendabteilung mit neuen Trikots ausgestattet.