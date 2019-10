Tankstelle an Hauptstraße in Surwold zum dritten Mal ausgeraubt CC-Editor öffnen

Nicht auf Benzin und Diesel, sondern auf Bargeld hat es der Räuber bei den Überfällen auf die Tankstelle in Surwold abgesehen. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Surwold. Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Donnerstagabend die freie Klaus Albers Tankstelle an der Hauptstraße in Surwold-Börgerwald überfallen. Es ist der dritte Raubüberfall innerhalb eines Jahres.