Esterwegen. Mit dem plattdeutschen Theaterstück „Kurhotel Waldschlößchen“ hat die Theatergruppe des Heimatvereins Esterwegen unter der Leitung von Sini Kossenjans eine Komödie aus der Feder von Christiane Cavazzini einstudiert, das in der Aula des Schulzentrums auf die Bühne gebracht wird.

