Thüle. Eine Praktikantin aus Brasilien verstärkt neuerdings das Team des Tier- und Freizeitparks Thüle.

Der Temperaturunterschied beträgt aktuell rund 20 Grad Celsius zwischen ihrer Heimat Brasilien und Deutschland. Statt Sommer und Sonne in Presidente Prudente, eine 200000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Sao Paulo, füttert Maria Clara Palmeira Lopes Zanetti gerade Susi, das Tapir, mit Äpfeln.



Das Tier mit dem charakteristischen kurzen Rüssel und die Totenkopfäffchen im Zoo seien zu ihren Lieblingstieren geworden, heißt es in einer Pressemitteilung des Parks. „Sie stammen ja auch aus Südamerika“, so Zanetti.

Für ein Jahr hat die Brasilianerin das hektische Leben in der Großstadt, benannt nach dem brasilianischen Präsidenten Prudente de Morais, gegen das beschauliche Dorfleben in Bissel getauscht, wo 298 Menschen leben. Sie ist über das internationale Rotary-Schüler-Austauschprogramm nach Deutschland gekommen.

Tiergarten-Chefin Alexandra Grothaus, selbst Rotary-Mitglied, bot ihr ein Tiergarten-Praktikum an. Zanetti griff zu, denn sie liebe Tiere, habe aber in der Großstadt kaum Gelegenheit zu Kontakten mit ihnen. Als Mitglied des Mitarbeiter-Teams packt sie nun mit an. Sie nutzt die Zeit, „ein neues Land, seine Bevölkerung und Lebensgewohnheiten, seine Kultur kennenzulernen, und andererseits als Botschafter im Gastland über meine Heimat berichten zu können“. So ist sie der Meinung, dass die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien dringend gestoppt werden müsse, angefangen bei den verheerenden Waldbränden dort.

Zanetti wolle aber auch hinter die Klischees und Vorurteile in ihrem Gastland schauen: „Das macht Spaß, und es ist spannend, ein neues Land kennenzulernen und sich eine eigene Meinung zu bilden“. Für Grothaus sei es selbstverständlich, den Zoo für einen solchen Austausch zu öffnen: „Ich glaube, dass die Welt durch den Austausch etwas besser wird. Echte Begegnungen mit fremden Kulturen und Lebensweisen lassen Vorurteile gar nicht erst entstehen“.