Hundeschwimmen in Surwold erneut ein großer Erfolg

Insgesamt 126 Hunde haben am 4. Hundeschwimmen im Freibad in Surwold teilgenommen. Foto: Monika Kruse

Surwold. Auch die vierte Auflage des Hundeschwimmens im Freibad in Surwold war wieder ein großer Erfolg. Nach Angaben der Organisatorin Janine Keuter tummelten sich am Sonntag 126 Zweibeiner und ihre Besitzer auf der Anlage an der Gartenstraße.