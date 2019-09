Surwold. Im Freibad in Surwold dürfen am Sonntag, 29. September 2019, wieder Hunde schwimmen. Zum vierten Mal werden den Vierbeinern und ihren Haltern ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Organisiert wird die Spaßveranstaltung für Hund und Mensch wieder von Janine Keuter. Nur ausreichend geimpfte Hunde dürfen aufs Gelände. "Auch Hunde, die nicht schwimmen möchten, sind herzlich eingeladen. Das Gelände ist komplett eingezäunt und es gibt einige Angebote außerhalb des Wassers", betont die Organisatorin. Zu den Angeboten gehören Infostände der Tierheime Stapelmoor, Lingen und Jübberde, des Vereins Streunerkatzen Rheiderland, der Tierphysiotherapeutin Meike Feder und von Tala's Kauspaß (Hundeleckerlies). Die Tierfotografin Janine Müller wird Bilder der Veranstaltung machen.

Der Eintritt beträgt je Hund 2 Euro und je Begleitperson 1 Euro. Kinder bis 8 Jahren haben freien Eintritt. Die Hälfte der Eintrittsgelder und sämtliche Einnahmen des Kaffee/Kuchen-Standes kommen dem Gnadenhof Melief in Sögel zugute. Das Freibad ist an dem Tag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Im vergangenen Jahr eroberten 140 Hunde das Surwolder Freibad, einige sogar Nordhorn, Aurich, Cloppenburg oder Vechta. 450 Euro konnten damals an das Tierheim in Lingen gespendet werden. Das Hundeschwimmen in Surwold ist inzwischen das einzige im nördlichen Emsland. In Lathen wurde das Angebot aufgrund zuletzt ausbleibender Resonanz eingestellt. Zuletzt 2017 gab es ein Hundeschwimmen im Freibad Papenburg.