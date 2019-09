Surwold. Der Heimatverein Surwold will in Kürze mit dem bisher größten Projekt in seiner Geschichte starten: Den Bau des Heimathauses an der Schleusenstraße. Sämtliche Anträge und Ausschreibungen seien auf den Weg gebracht worden, teilte Vorsitzender Reinhold Grote den Vereinsmitgliedern in der Generalversammlung mit. Ende nächsten Jahres soll und muss nach seinen Angaben das Gebäude fertig sein.

