Das Organisationsteam des Musikvereins, das sich Gedanken um die Umsetzung einer neuen Uniform machte, zeigt, wie man es sich beim Konzert gemütlich machen kann. Foto: Wilhelm Kock

Lindern. Der Musikverein Lindern lädt am Sonntag, 15. September, ab 11 Uhr zu einem „Frühschoppenkonzert“ am Regenrückhaltebecken Lindern ein. Dabei werde der Verein ein breites Repertoire an Konzert- und Unterhaltungsstücken zum Besten geben, heißt es in einer Pressemitteilung.