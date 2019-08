Container auf Grundschulgelände in Esterwegen in Brand geraten CC-Editor öffnen

Zur Grundschule in Esterwegen musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen ausrücken. Symbolfoto: Gerd Schade

Esterwegen. Ein Container, in dem sich Bauschutt befand, ist am frühen Montagmorgen auf dem Grundschulgelände in Esterwegen in Brand geraten.