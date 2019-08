Surwold. Gegenüber der Premierenveranstaltung im Vorjahr hat die Neuauflage des Surwolder Kisten-Cups noch einmal kräftig zugelegt, zog das Organisationsteam um Carsten Gerdes und Wilfried Jansen am Samstagabend ein positives Fazit. Mit mehr als 70 zum Teil sehr originellen Fahrzeugen und rund 200 Fahrern ging das spannende Seifenkistenrennen in Börgerwald über die Bühne.

Facilis voluptatum assumenda qui enim quod dolorem. Labore earum qui eum aut dignissimos. In ut non ad qui dicta nulla repellendus. Dolorem earum consequatur non unde. Enim necessitatibus amet voluptatibus adipisci quia. Numquam aut aliquam accusamus et eum. Quas perspiciatis nemo ex facilis necessitatibus eligendi. Omnis dicta architecto odit voluptas. Cumque amet optio facilis sit debitis eius vero. Quaerat incidunt porro excepturi in autem. Sint itaque vero quia ut temporibus. Corrupti est unde quibusdam ducimus maiores corrupti.