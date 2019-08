Bockhorst. Beim Erntedankfest in Bockhorst am Freitag, 27. September,wird anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ein besonderer Gast erwartet. Schäfer Heinrich wird die Menschen unterhalten.

„Schäfer Heinrich ist eine Kultfigur und passt somit zum Erntedankfest“, meint Hermann Wellens, Mitorganisator des Erntedankfestes. Die Veranstalter wollen sich für die vergangenen 25 Jahre bedanken und den Bürgern dieses Jahr vom 27. bis 29. September etwas bieten. Aus diesem Grund gebe es auch vergünstigte Vorverkaufspreise. Berühmt wurde der 52-jährige Schäfer vor elf Jahren durch die RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ und sorgte dort für eine Menge Aufsehen. Heute ist Heinrich Gersmeier berühmter Schlagerstar und tritt unter anderem mit seinen Liedern wie „Das Schäferlied“ auf Mallorca auf. Der gebürtige Sauerländer kommt nun ins nördliche Emsland.



Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es für 6 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen: Bäckerei Schute (Bockhorst), Kfz-Werkstatt und Busreisen Deeken (Esterwegen), Allianz Lünswilken (Esterwegen), Markant-Märkte Ulrichs (Langholt und Papenburg), Familie Köller (Landesstraße 90, Burlage) und Familie Wellens (Forststraße 85, Burlage). Der Preis an der Abendkasse beträgt 8 Euro.

Außerdem nimmt jede Karte an einer Verlosung teil und hat somit die Chance auf den Hauptgewinn, 250 Euro in bar. Der Gewinner wird am Sonntag, 29. September, um 22.30 bekanntgegeben und muss anwesend sein. Am Samstag, 28. September, dem zweiten Tag des Festes, gibt es einen Tanzabend mit der Band „Noots“, der um 20 Uhr beginnt. Um 22 Uhr startet die Prämierung der schönsten Erntebögen.

Das Erntedankfest wird am Sonntag mit einem großen Erntefestumzug um 12 Uhr und der Prämierung der schönsten Wagen um 19 Uhr beendet. Wer mit einem Erntewagen beim Umzug vertreten sein möchte, kann sich noch bis Dienstag, 17. September, bei der Familie Wellens unter Telefon 04967 781 melden.