An den Trakt III der Oberschule Esterwegen wird ein Technikgebäude angebaut (im Hintergrund), in dem die neue Heizung und Lagerräume Platz finden. Samtgemeindebürgermeister Christoph Hüntelmann und Bürgermeister Hermann Willenborg schauten sich den Stand der Arbeiten an. Foto: Mirco Moormann

Esterwegen. Umfangreiche Arbeiten haben an der Oberschule in Esterwegen begonnen. Zwei Trakte am Schulzentrum werden grundlegend umgebaut und erweitert.