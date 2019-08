Mittelalterfest in Esterwegen kommt bei Kindern gut an CC-Editor öffnen

Wer fällt zuerst? Das Ziel des Spiels ist es, den Gegenspieler schnell vom Brett zu stoßen. Foto: Lisa Grefer

Esterwegen. Im Rahmen des Hümmlinger Ferienpasses hat das Begegnungscafé an der Martin-Luther-Kirche in Esterwegen ein Mittelalterfestival gefeiert. 40 Kinder zwischen sechs und dreizehn Jahren haben an den verschiedenen Spielen auf dem Platz hinter dem Gotteshaus teilgenommen.