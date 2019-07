Esterwegen/Neulehe. Wegen eines größeren Böschungsbrandes hat die Polizei am Dienstagnachmittag die Bundesstraße 401 zwischen Bockhorst und Esterwegen voll gesperrt.

Der Brand wurde gegen 16 Uhr entdeckt, teilte die Polizei mit. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.

"Das Feuer hat sich an der Böschung auf einer Länge von etwa 500 Metern ausgebreitet und droht, ins Gelände überzugreifen", teilte ein Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Nordhümmling auf Anfrage mit. Im Einsatz seien die Ortsfeuerwehren Esterwegen, Surwold und Hilkenbrook mit etwa 65 Kräften.

Gegen 17.15 Uhr konnte die Feuerwehr weitgehend Entwarnung geben, seitdem liefen die Nachlöscharbeiten, die gegen 18.15 Uhr beendet werden konnten. Die Feuerwehr wird am Abend noch einmal eine Kontrollfahrt machen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Gebrannt haben Gras, Strauchwerk und ein kleiner Teil eines Waldes.

Zahlreiche Einsätze auf dem Hümmling

"Wir haben ziemlich Glück gehabt bei diesem Einsatz, auch dank der guten Wasserversorgung durch den Küstenkanal", resümierte Torsten Stindt, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Esterwegen.



Bereits in den vergangenen Tagen hatte es auf dem Hümmling mehrere Brände auf Stoppelfeldern, Böschungen oder von Strohballen gegeben. Bisher haben die Beamten keine Erkenntnisse, dass die Brände mutwillig gelegt wurden, sondern geht von Selbstentzündung aus oder gibt als Ursache Erntearbeiten, also die Entzündung durch landwirtschaftliche Maschinen, an.