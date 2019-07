In einer Strohmiete an einem Feldrand in Esterwegen standen etwa 100 Strohballen in Brand. Foto: SG Nordhümmling/Feuerwehr

Esterwegen. Die Einsätze der Feuerwehr im nördlichen Emsland reißen nicht ab. Besonders häufig müssen in diesen Tagen die Kameraden vom Nordhümmling ausrücken. So auch in der Nacht von Sonntag auf Montag, als in einer Strohmiete an einem Feldrand rund 100 Strohballen brannten. Doch auch in Börger sowie in Hilter wurden die Einsatzkräfte alarmiert.