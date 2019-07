Surwold. Die Investition der Emsländer Baustoffwerke in eine Kalksandsteinpresse ist ein positives Signal für den Produktionsstandort Surwold. Für den Forscherdrang des Unternehmens dürfte es derweil eine offene Tür geben. Ein Kommentar.

