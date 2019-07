Esterwegen. Vermutlich mit Silvesterböllern haben Unbekannte in Esterwegen einen Baumstumpf in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste sogar eine Kettensäge einsetzen, um an die Glutnester im Holz zu kommen.

Zu dem Einsatz kam es bereits am Sonntagabend in einem Waldgebiet an der Straße Am Sportpark, teilte ein Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Nordhümmling am Dienstag mit. Ein Passant wartete dort bereits auf die Feuerwehr, der die Kräfte zur Einsatzstelle in den Esterwegen Busch führte.

Es brannte in diesem großen Waldgebiet ein etwa ein Meter hoher, von innen hohler Eichenbaumstumpf in voller Ausdehnung. Mit Wasser und Schaum versuchten zehn Kameraden, die zwei Fahrzeugen angerückt waren, das Feuer zu löschen. Da man an den Kern des Brandes nicht herankam und die Flammen immer wieder aufloderten, zerlegte die Einsatztrupps schließlich den Stumpf mit einer Kettensäge, um an alle Glutnester heranzukommen.

An der Einsatzstelle entdeckten die Feuerwehrleute Reste von abgebrannten Silvesterböllern, was die Vermutung nahelegt, dass das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde. Nach eineinhalb Stunden rückten die Feuerwehrleute wieder ab.





Dass sich auch kleinste Brände zu mehreren Hektaren großen Flächenbrände entwickeln können, hat sich vor allem 2018 und bereits in diesem Jahr an mehreren Stellen gezeigt, heißt es in der Mitteilung. Der Einsatz in Esterwegen verlief glimpflich.