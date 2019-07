Cuxhaven. Von Donnerstag bis Sonntag hat in Cuxhaven das Deichbrand-Festival stattgefunden, welches mit rund 60.000 Besuchern laut Veranstalter das „größte Mainstream-Musikfestival in Norddeutschland“ ist. Unter den Besuchern fanden sich auch zahlreiche Emsländer.

Die Vreeserin Christine Kleene war zum ersten Mal mit ihren Freundinnen auf dem Deichbrand. Nach der Ankunft sei die erste größte Herausforderung der Transport des gesamten Gepäcks vom Parkplatz zum Zeltplatz gewesen.

Die jungen Frauen hatten sich jedoch vorbereitet und extra einen Bollerwagen angeschafft. "Den haben wir jedoch komplett überladen, sodass nach einigen Metern die vorderen Reifen einklappten", sagte Kleene. Das gesamte Gepäck mussten sie letztlich doch einzeln zu ihrem Campingplatz tragen. Andere Festivalbesucher hätten da schon mehr Erfahrung gehabt und auf Sackkarren mit Panzerband gesetzt.

Planschbecken und Grill dabei

Und die Ausstattung der jungen Frauen war nicht gerade einfach gehalten: Von Planschbecken über Gasgrill bis hin zu großer Musikbox und Pavillon hatten sie an alles gedacht. "Wir waren bestens ausgestattet, aber auf ein paar Sachen hätte man auch verzichten können," sagte Kleene.









Nicht viel von Bands mitbekommen

"Das Coolste am Festival sind die Erlebnisse auf dem Campingplatz", sagte Kleene. Gezeltet haben sie gegenüber von den Dixie-Toiletten – "dadurch kamen viele Unterhaltungen zustande." Von den Bands hätten sie deshalb nicht so viel mitbekommen. Lediglich bei Fettes Brot hätten sie in der ersten Reihe gestanden. "Die Stimmung war super: Alle sind mega offen und man kann jeden anquatschen."

Anzeige Anzeige

Schon nach einigen Stunden haben sie sich mit ihren Zeltnachbarn angefreundet. Der Smalltalk wurde schnell abgehakt und es wurden direkt gemeinsame Aktivitäten wie das Beobachten von vorbeilaufenden Festivalgästen oder diverse Trinkspiele angegangen wie etwa den Klassiker "Flunkyball".

Unwetter zieht vorbei

Aufgrund einer Unwetter-Warnung am Samstag riet die Polizei dazu, dass sich die Besucher in ihren Autos aufhalten sollten. „Wir haben schon unseren Pavillon abgebaut, aber dann ist das Unwetter doch direkt an uns vorbeigezogen“, sagte die Vreeserin.









Das Fazit der Gruppe: "Wenn nächstes Jahr coolere Bands kommen, sind wir auf jeden Fall wieder dabei." Auf dem Rückweg gab es dann noch ein Highlight: "Der kleine Laster, der die Dixies ausleert, hat unser Gepäck glücklicherweise zum Eingang transportiert."