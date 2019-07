Surwold. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 401 in Surwold ist eine 21-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt worden. Die junge Frau und ihr Fahrzeug waren beim Linksabbiegen von einem überholenden Pkw erfasst worden.

Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, ereignete sich das Unglück am Samstag gegen 18.15 Uhr in Höhe der Kreuzung "Im Eichengrund" und Bundesstraße. Dort wollte die 21-Jährige, die in Richtung Esterwegen unterwegs war, den Angaben zufolge nach links abbiegen.

Während des Abbiegemanövers hatte ein 47-jähriger Autofahrer aus Weener mit seinem Wagen zum Überholen angesetzt. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerin des Rollers wurde schwer verletzt.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3500 Euro.