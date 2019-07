Hilkenbrook. Über eine positive Entwicklung im Schiedsrichterwesen freut sich der Sportverein (SV) Hilkenbrook. Wie auf der Generalversammlung deutlich wurde, konnte der Verein im vergangenen Jahr erstmals mehr Schiedsrichter für den aktuellen Spielbetrieb stellen als vorgeschrieben.

Vorsitzender Torsten Blömer zeigte sich sehr erfreut über die vielen jungen Schiedsrichter, die den Verein nun unterstützen. „Ich hoffe, dass diese Entwicklung so weiter geht. Darauf kann man sehr gut aufbauen.“ Eine besondere Ehrung in Form eines Präsentes erhielt Christian Kaiser für sein Engagement als aktiver Schiedsrichter. Seit 2007 pfeift er Fußballspiele und begleitet Nachwuchsschiedsrichter zu Lehrgängen.

In einem kurzen Bericht fasste Blömer die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen. Dabei ragten unter anderem das Zeltlager unter der Leitung von Heike Schulzki sowie die erfolgreich durchgeführte Sportwoche heraus.

Dank und Anerkennung

Der Vorsitzende nahm während der Versammlung zudem die Ehrung einige Mitglieder für langjährigen Tätigkeiten im Verein vor. Für jeweils 10 Jahre aktive Vereins- und teilweise Vorstandsarbeit überreichte er Werner Völker, Thomas Walker, Klaus Hüntelmann sowie Sascha Düvel eine Urkunde als Dank und Anerkennung. Völker engagiert sich in den vergangenen Jahren als Trainer verschiedener Jugendmannschaften von den Minikickern bis zur E-Jugend und trainiert seit 2014 die Mannschaft der Alten Herren. Walker trainiert seit einigen Jahren die 2. Damenmannschaft nachdem er zunächst als Trainer im Nachwuchsbereich fungierte. Hüntelmann setzt sich seit 1994 als Trainer verschiedener Jugendmannschaften ein und unterstützt den Vorstand des Vereins seit 2015 als stellvertretender Jugendwart in der Sparte Fußball. Auch Düvel ist seit 2016 als Beisitzer im Vorstand tätig und trainiert derzeit die 2. Herrenmannschaft.



Meisterschaften gefeiert

Über das Abschneiden der Fußballmannschaften in der vergangenen Saison berichtete Fußball-Obmann Ralf Glandorf. „Wir nahmen mit insgesamt 18 Mannschaften am Spielbetrieb teil, die von insgesamt 42 Trainern und Betreuern trainiert wurden“, erklärte Glandorf. Die A-Jugend stieg als Meister in die Kreisliga Cloppenburg auf und belegte dort den dritten Platz. Die D-Juniorinnen wurden Meister im Kreis Cloppenburg/Oldenburg und schafften es im Pokal bis ins Halbfinale. Die erste Damenmannschaft etablierte sich in der Bezirksliga und wurde Vizemeister. Die "Erste Herren" belegte einen Platz im Tabellenmittelfeld.

Carina Peters, stellvertretende Leiterin der Tischtennisabteilung, berichtete über Erfolge ihrer Sparte. So wurde die erste Damenmannschaft Vizemeister in der Bezirksklasse Emsland/Grafschaft Bentheim. Die Herrenmannschaft landete in der Kreisklasse Emsland Nord auf dem sechsten Platz.

Bei den Wahlen wurden Kassenwartin Claudia Einhaus und Beisitzer Sascha Düvel von den Mitgliedern einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.