Esterwegen. Seit Jahren wird im Esterweger Gemeinderat über die Kreuzung Hauptstraße/Poststraße diskutiert. Jetzt soll an dem Nadelöhr, an dem sich immer wieder der Verkehr staut, mit zwei Abbiegespuren Abhilfe geschaffen werden.

Wie Gemeindedirektor Christoph Hüntelmann im Gemeinderat mitteilte, seien jim Laufe der Jahre verschiedene Vorschläge zur Verbesserung der Situation gemacht worden. Letzter Stand sei der Bau eines Kreisverkehrs gewesen. Dies sei aber schon zu Zeiten des Gemeindedirektors Hermann Tebben auf der Agenda gewesen. Mittlerweile hätten sich die Meinungen der Fachleute bezüglich der Kreisverkehre geändert. In Zeiten der E-Bikes käme es dort auch schnell zu gefährlichen Situationen, so Hüntelmann.

Nach Gesprächen mit Fachleuten und auch der Verkehrskommission des Landkreises sei man zum Schluss gekommen, dass die Kreuzung bestehen bleibt, dafür aber auf der Post- und der Hauptstraße Abbiegespuren und Querungshilfen mit Verkehrsinseln errichtet werden. Auch fehlten entsprechende Grundstücke für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes.

Die Pläne sehen vor, von der Poststraße eine Abbiegespur nach links in Richtung Bundesstraße 401 zu bauen. Auf der Hauptstraße soll die Abbiegespur wiederum in die Poststraße führen. Die Querungshilfen sollen an beiden Straßen auf Höhe der Bushaltestellen eingerichtet werden. Diese sollen so groß sein, dass auch Fahrradfahrer in der Mitte der Straße einen Schutzraum erhalten, so Hüntelmann.

Die Kosten für den Bau der neuen Kreuzung bezifferte Hüntelmann auf Anfrage mit etwa 300.000 Euro. Es gebe eine Finanzierungszusage seitens des Landkreises, wie hoch diese ausfalle, werde noch geklärt, so Hüntelmann. Die Hauptstraße ist im Besitz des Landes, die Poststraße ist eine Kreisstraße. Das Land beteiligt sich jedoch nur an den Kosten für den Umbau der Kreuzung, wenn es sich um einen Unfallschwerpunkt handelt. Dies ist laut Hüntelmann aber nicht der Fall.

Karl-Heinz Schenkel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, sagte, dass das Vorhaben "die vernünftigste Lösung für den Ortskern" sei. Durch die Verbesserung der Situation und des Verkehrsflusses würden auch die Abkürzungen, die mancher Autofahrer durch die Wohngebiete nehme, zurückgehen, zeigte sich Schenkel überzeugt. Der Rat sprach sich einstimmig für den Umbau der Kreuzung aus.