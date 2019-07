Surwold. Im Freizeitsee in Surwold ist derzeit kein Baden möglich. Grund ist die zu geringe Sichttiefe.

Das bestätigte die Dienststellenleiterin im Rathaus Surwold, Doris Hedemann, auf Anfrage.

Sie betonte, dass der Freizeitsee Surwold, der am Pastorenweg im Ortsteil Börgermoor liegt, kein gemeldetes EU-Badegewässer sei und deshalb auch nicht unter Aufsicht des Landkreis Emsland stehe. "Der Freizeitsee ist kein Badesee. Baden wäre nur auf eigene Gefahr möglich", erklärt Hedemann. Das Baden sei wegen ungenügender Sichttiefe bis auf Weiteres verboten. Kurzfristig seien auch keine Maßnahmen geplant, um die Sichttiefe zu verbessern.

In sozialen Medien war darüber spekuliert worden, dass Blaualgen der Grund für die Sperrung gewesen sei. Dazu konnte Hedemann (noch) keine Angaben machen. Sie kündigte an, dass wie in den Vorjahren wieder zu Beginn der Sommerferien das Wasser freiwillig seitens der Gemeinde erprobt wird. "In den vergangenen zwei Jahren wurde die Wasserqualität nicht beanstandet", betonte die Dienststellenleiterin.

Das Baden im Freizeitsee könne aus verschiedenen Gründen offiziell nicht erlaubt werden. Bei einem offiziell gemeldeten EU-Badegewässer ist das Gesundheitsamt für entsprechende Proben zuständig.

Nach Angaben des ASV Surwold ist der frühere Baggersee 15 Hektar groß. Er konnte zum 1. Januar 2001 von der Gemeinde Surwold gepachtet werden. Entstanden ist das Gewässer im Rahmen des Baus der ATP-Prüfgeländes in Ppaenburg. Der See weist eine Tiefe von bis zu 20 Meter auf.