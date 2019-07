Surwold. Als überwältigend bezeichnet Wilfried Jansen vom Surwolder Seifenkisten-Team die bereits jetzt vorliegende Resonanz auf die für den 24. August geplante Neuauflage des im letzten Jahr erstmals durchgeführten Seifenkistenrennens in der Nordhümmlinger Gemeinde.

In der vergangenen Woche waren für Probefahrten 40 Fahrzeuge an Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgeliehen worden. Neben den Vereinen und Gruppen aus der Nordhümmlinger Gemeinde haben sich Jansen zufolge viele weitere Interessenten für die kommende Veranstaltung angemeldet, wodurch die Zahl der Fahrzeuge und Fahrer deutlich ansteigen könnte.

Bei der Premiere waren, wie berichtet, unter den Anfeuerungsrufen von mehr als 1000 Zuschauern 160 Seifenkistenpiloten und 60 „Rennboliden“ die aufwändig präparierte Rennstrecke in den Surwolder Serpentinen hinabgefahren.





Der „Surwolder Kisten-Cup“, bei dem die Wanderpokale in den verschiedenen Kategorien verteidigt werden müssen, soll wieder ein Rahmenprogramm für alle Altersgruppen sowie eine Race-Party aufbieten. Als Rennstrecke wird die doppelkurvige Börgerstraße von der Gaststätte Sabel bis zum Kreisel vor der Kirche angelegt.

Damit alle Fahrzeuge sicher ans Ziel kommen, soll die Rennstrecke mit Leitplanken aus Holz und Strohballen abgesichert werden, verspricht Carsten Gerdes vom Organisationsteam. Für den Streckenabschnitt auf dieser viel befahrenen Landesstraße ist eine komplette Sperrung vorgesehen.

Gerdes: „Einzigartige Voraussetzungen“

„Wir haben hier schon einzigartige Voraussetzungen für das in der Region seinesgleichen suchende Event, wollen den Ablauf aber weiter verbessern“, so Gerdes. Um beispielsweise die bei der Erstauflage von vielen Teilnehmern als zu niedrig kritisierte Anfangsgeschwindigkeit der Fahrzeuge zu erhöhen, soll die Startrampe entsprechend angepasst werden.

Das Rennen in der abschüssigen Doppelkurve startet am 24. August um 10 Uhr in vier Durchläufen. Die Fahrer müssen mindestens acht Jahre alt sein. Die Einzel- und Teamwertungen werden vom Start bis zum Zieleinlauf vor der Kirche von einem Sportmoderator kommentiert und auf einer großen Leinwand vor der Schule übertragen. Auf dem Schulgelände stehen an diesem Tag Hüpfburg, Bungee-Run, Torwandschießen und Spielmobil bereit. Zudem werden Kaffee und Kuchen verkauft. Bei der abendlichen Abschlussfeier im Zelt spielt die Lifetime-Partyband.

Anmeldungen für den Surwolder Kisten-Cup sind noch bis Ende Juli unter www.surwolder-kisten-cup.de möglich. Hier finden Interessierte weitere Informationen zur Rennteilnahme und zum Ablauf.