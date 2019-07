Esterwegen. 87 Schüler aus den Jahrgängen 9 und 10 der Oberschule Esterwegen haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. In einer Feierstunde in der Aula der Schule wurden die Absolventen geehrt.

Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Wortgottesdienst zum Thema „Leinen los“ in der Pfarrkirche St. Johannes in Esterwegen. Die anschließende Zeugnisübergabe fand in einem Festakt in der Aula statt, der von der Schulband musikalisch umrahmt wurde, heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Oberschulrektorin Karin Werner beglückwünschte alle Schüler zu ihrem Abschluss und überreichte jedem eine Rose. Weitere Grußworte sprachen Christoph Hüntelmann, Bürgermeister der Samtgemeinde Nordhümmling, die Elternvertretung sowie ein Schülersprecher.

Als jeweils Klassenbeste wurden bei der Zeugnisübergabe Andre Schulzki, Lisa-Marie Jansen, Amara Miedema, Sina Goldsweer, Sinem Kaya, Jannes Schulzki und Carina Kassens ausgezeichnet. Sie erhielten ein Präsent vom Förderverein, überreicht von der Oberschulkonrektorin Nadine Göhrs.

Alle entlassenen Schüler verabschiedeten sich mit dem von der Schulband komponierten Abschlusssong „Leinen los“ von ihrem sicheren Hafen in Esterwegen.



Zur Sache Die Absolventen der Oberschule Esterwegen Akyol, Stefan ; Bick, Yannick; Bohmann, Marvin; Buchhammer, Anita; Mesenbrink, Melanie; Miller, Richard Alexander; Romanenko, Michelle; Schulzki, Andre; Szymborski, Mateusz; Dirkes, Marlon; Eiting, Chris Theo; Jansen, Lisa-Marie; Lasinski, Chantal-Charis; Prieß, Larissa; Puzyrew, Isabel; Hanekamp, Lina; Kassens, Carina; Kassens, Julia Carina; Tonner, Vivian; Zak, Andrej; Flohr, Mona; Gebel, Julian; Janßen, Stefan; Jung, Nico; Knelangen, Lea Johanna; Miedema, Amara; Spekker, Neele Katharina; Voskuhl, Florian; Brake, Lara Kim; Domagalski, Pawel Lukasz; Goldsweer, Sina Katharina; Hollstein, Milena Michelle; Köttker, Melissa Anna; Lindemann, Lukas; Lüpken, Lena; Meyer, Lena; Polattimur, Samed; Wessels, Ole; Benten, Jannik; Böhmer, Sebastian; Fuchs, Vanessa Katharina; Gervelmeyer, Nina; Holtmann, Nils Lion; Jansen, Marie; Janzen, Mike Tom; Kassens, Anika; Kaya, Sinem; Meiners, Malin; Oldiges, Dirk; Pohlabeln, Jannis; Reilecke, Dilara; Rudolph, Maike; Schulzki, Jannes; Thomes, Mike; Zerbian, Karina; Zimmermann, Miriam Irmgard.