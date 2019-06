Ramsloh. Die Polizei hat gegen zwei 36- und 39 Jahre alte Männer aus Ramsloh im Landkreis Cloppenburg eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Beide hatten mit einem Schussapparat Pyrotechnik gezündet.

Eine besorgte Bürgerin hatte sich am Freitag gegen 8.05 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil sie mehrere Knallgeräusche gehört hatte, die aus einem Haus am Kanalweg kamen. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, weil zunächst nicht klar war, woher die Knallgeräusche stammten.

Die Beamten konnten die Situation dann aber schnell aufklären. Die Pyrotechnik wurde aus Spaß verschossen. Es wurden keine Projektile verschossen und keine Personen verletzt.

Dennoch wurde gegen die Männer eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.