Breddenberg. Die Kommunen Esterwegen, Hilkenbrook, Breddenberg und Bockhorst haben sich gemeinsam für eine Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm beworben. Im Zuge dessen soll die Jugendarbeit neu aufgestellt werden.

Wie Samtgemeindebürgermeister Christoph Hüntelmann mitteilt, soll die Jugendarbeit im Fall einer Aufnahme in das Förderprogramm vorangetrieben werden. Aus diesem Grund ist ein Treffen geplant, zu dem alle Jugendlichen der Gemeinden Esterwegen, Hilkenbrook, Breddenberg und Bockhorst eingeladen sind.

Am Montag, 1. Juli, können alle Interessierten um 15.30 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus nach Breddenberg (Hauptstraße 34) kommen und mitteilen, was in Sachen Jugendarbeit in den Kommunen läuft und wo es vielleicht noch "hakt", so Hüntelmann. Ideen, Impulse und auch Kritik seien willkommen. "Wir möchten euch dafür begeistern, die künftige Entwicklung in den Gemeinden mit zu gestalten", so Hüntelmann.

Das Dorfentwicklungsprogramm stelle zudem eine große Chance für die Region dar, sich mit planerischer und finanzieller Unterstützung sowie durch die Förderung privater und öffentlicher Vorhaben zukunftsfähig zu machen, so Hüntelmann weiter. Mit den Fördermitteln soll künftig auch die Jugendarbeit unterstützt werden.