Breddenberg. Die DJK Breddenberg-Heidbrücken will mittelfristig die sanitären Anlagen auf dem Sportgelände erneuern.

"Die Anlage ist in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß”, begründete Vorsitzender Karl-Heinz Grefer die angedachte Maßnahme. Nach seinen Worten sind Anträge auf Zuschüsse auf den Weg gebracht worden. Grefer sagte weiter, dass solch ein Vorhaben sich nur realisieren lasse, wenn wie in der Vergangenheit seitens der Mitglieder die Ärmel aufgekrempelt werden. “Ob und wie was laufen wird, steht aber noch in den Sternen.”

Zaunanlage teurer als erwartet

Regelmäßig kommt eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Heinz Thien zusammen und "hält das Sportgelände in Schuss.” Dem Bericht des Vorsitzenden zufolge waren darüber hinaus weitere Mitglieder im Herbst letzten Jahres gefordert. Es galt, die Zaunanlage am alten Sportplatz fertigzustellen. “Es sind allerdings höhere Kosten als angedacht angefallen.” Grefer dankte allen Helfern für ihre Unterstützung. Als kleines Dankeschön hat es nach Abschluss der Arbeiten ein Helferfest gegeben, “ein gemütlicher Abend mit Getränken und gutem Essen.”

19 Motivwagen

Die DJK-Fußballer waren im Berichtszeitraum Veranstalter von Jugendhallenturnieren und einem internen Turnier in der Halle in Esterwegen sowie einem Wettbewerb um den Dorfpokal auf dem Rasen. Das traditionelle Erntedankfest ist mit 19 Motivwagen im Festumzug gefeiert worden. “Weite Teile der Bevölkerung sind an dem Wochenende unserer Einladung ins Festzelt gefolgt”, freute sich Grefer.

Wilhelm Lindemann ausgezeichnet

Ein “volles Haus” habe es bei der alljährlichen Rot-Weißen-Nacht gegeben. In einem entsprechenden Rahmen ist Wilhelm Lindemann für außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet worden. Der von der DJK und dem KSB Geehrte sei 56 Jahre in “seinem” Verein aktiv gewesen, darunter in zwei Abschnitten 25 Jahre Vorsitzender.

Mit Mitgliedern anderer Vereine habe es unter der Leitung des Deutschen Roten Kreuzes eine kurzweilige Schulung zur Anwendung des Defibrillators gegeben. Zusammen mit anderen Vereinen beteiligten sich Mitglieder am Umwelttag der Gemeinde, dem Fastenmarsch der Landjugend, dem DJK-Bundessportfest in Meppen, Vereinsschießen des Schützenvereins, Doppelkopfturniere des Heimatvereins und der Landjugend, ferner am sogenannten Adventszauber der Kirchengemeinde St. Michael.

Frauenfußballteam überzeugt

Nach dem Bericht des Vorsitzenden gab es Ausführungen zu den Turn-, Gymnastik- und Tanzgruppen, Damenfußball, Jugendfußball und Herrenfußball. Ein Präsent für seine nunmehr fünf Jahre lange Tätigkeit als Trainer des Damenfußballteams bekam Theodor Lüke, seine Schützlinge bekamen Lob für überzeugende Leistungen auf dem Platz und ihren mit viel Herzblut geschmückten Erntewagen.