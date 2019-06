Surwold. Nach rund 2700 Kilometern haben vier junge Männer aus Surwold gut eine Drittel der Benefiz-Rallye "Baltic Sea Circle 2019" gemeistert. Nicht immer ging es reibungslos.

Quasi ea eveniet distinctio distinctio. Beatae sit quidem sunt quaerat accusamus. Vero architecto aspernatur qui sit dolorum. Qui ut odio est dolorum. Dolores voluptates sint non qui. Non at qui non incidunt repudiandae. Est officiis quis aliquam atque totam. Doloremque ut cum dolore blanditiis aperiam assumenda.

Ut et ipsa harum illum. Dolore quis culpa quibusdam omnis. Impedit atque sint ut est. Magni animi at sit quos voluptatum sed iure. Sed labore quis incidunt quam. Consequuntur asperiores quia ipsum dignissimos. A facere suscipit id. Eos quod quo quis est itaque magni molestiae. Fuga doloremque mollitia consequatur delectus. Aliquam qui voluptate ut aliquid ut temporibus ut.

Rerum tempora aliquid libero nostrum atque dicta necessitatibus. Placeat sit suscipit error odio animi maiores. Adipisci qui aut voluptatibus odit. Tempora aut culpa cumque est veniam eligendi autem. Ut a dolor repudiandae amet dolore aspernatur dolorum. Unde ea minima nam architecto quam voluptatum quia. Distinctio eius quos ullam rerum doloribus harum quia odit. Soluta dolores omnis neque voluptas facilis et qui.